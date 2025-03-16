شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد وأمينة عرفى يخوضان نهائى أستراليا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق صباح اليوم، الأحد، منافسات الدور النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش، والتى تستمر حتى السادس عشر من نفس الشهر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويلتقي كريم عبد الجواد مع النيوزيلندي بول كول، فيما تواجه أمينة عرفي الأمريكية أوليفيا ويفر فى منافسات السيدات.

وكان كريم عبد الجواد فاز في نصف النهائي على الفرنسي أوجست دسوورد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-9, 5-11, 11-9.

كما فازت أمينة عرفي في نصف النهائي على البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-9, 11-3.

بينما خسرت روان العربي أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-9, 11-7, 11-6.

وشهد جدول المنافسات مشاركة 10 لاعبين من مصر، بواقع 4 في منافسات الرجال وهم: يحيى النوساني، محمد زكريا، يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، و6 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نور هيكل، هنا معتز، سلمى هاني، روان العربي، أمينة عرفي، وفيروز أبو الخير.