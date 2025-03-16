شكرا لقرائتكم خبر عن بقذيفة بنتايج وهدف عكسى.. الزمالك يستعيد التقدم على سموحة 3 - 2.. صور والان مع تفاصيل الخبر

سجل بركات حجاج لاعب سموحة هدف التعادل لفريق الزمالك بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 59 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، لتصبح النتيجة 2 - 2، قبل أن يسجل محمود بنتايج هدف التقدم من قذيفة صاروخية فى الدقيقة 61 من عمر اللقاء، ليتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 3 - 2.

سجل سيف الجزيرى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 12 بمهارة فردية، وفى الدقيقة 25 سجل محمد مصطفى ميدو هدف التعادل لسموحة، وفى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل محمد سالم الهدف الثانى لسموحة.

وفى الدقيقة 56 دخل مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا بدلاً من صلاح مصدق وناصر ماهر، وفى الدقيقة 59 سجل بركات حجاج هدف التعادل للفارس الأبيض بالخطأ فى مرماه بعد كرة عرضية من مصطفى شلبي

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق، خط الوسط : محمود بنتايج - عمر جابر – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم : سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد حسام وأحمد محمود ومحمد حمدي ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

جاء تشكيل سموحة كالتالي: حراسة المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: عبد الرحمن عامر – بركات حجاج – ميدو مصطفى – محمد سعيد مكرونة، خط الوسط: عمرو السيسي – محمد كناريا – دوكو دودو - أبو بكر ليادي، خط الهجوم: محمد سالم - صامويل أمادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن تيمور و هشام حافظ وشريف رضا وأدهم أحمد وعلي عمرو ومصطفى البدري وأشرف مجدي وإسلام عطية ومحمود صابر.



فريق الزمالك



فريق سموحة



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