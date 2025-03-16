شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى يفزن على سبورتنج فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 01:13 ص

حقق الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 29-21، في المباراة التى أُقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة استاد القاهرة، وقدّم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، بفضل الدفاع القوى والهجوم السريع.

وأشاد محمد عادل، المدير الفنى لسيدات يد الأهلى، بما قدّمته اللاعبات خلال اللقاء من مردود بدنى مميز، أسهم فى تحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية فى البطولة.

وكان «سيدات يد الأهلي» قد توج فى المباراة الماضية بكأس السوبر المصرى على حساب سموحة بنتيجة 31-22.