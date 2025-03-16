شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بلقب دورى سيدات الطائرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأحد، 16 مارس 2025 01:13 ص
فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى علي الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثان أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 علي صالة زويل بالسادس من أكتوبر، ليتوج باللقب.
ونجح فريق سيدات طائرة الأهلي في تحقيق الفوز في أول مواجهة بالبلاي أوف أمس بنتيجة 3-1.
وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.
وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.
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