شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على إنبى بهدف مصطفى فتحى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز وانبى المقامة حاليا على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بتقدم بيراميدز بهدف نظيف سجله مصطفى فتحى فى الدقيقة 15.

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان حمدي



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - طارق علاء - علي جبر - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - محمود دونجا - أحمد توفيق - دودو الجباس - يوسف أوباما

بينما جاء تشكيل إنبي كالتالي: "بودي سمير، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، علي محمود، مودي ناصر، أحمد العجوز، مصطفى دويدار، خالد أحمد حسن، رفيق كبو، أحمد أوفا، أحمد حواش".