شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحقق فوزا مثيرا على القاهرة الإخبارية 3-2 بدورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الخليج 365 فوزا مثيرا على نظيره القاهرة الإخبارية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات دور الـ32 لدورة المتحدة الرمضانية 2025 المقامة حاليا على ملاعب مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.



سجل أهداف فريق الخليج 365 في المباراة عمر أنور "هدفين" وإسلام مسعود هدف.

وتشهد الدورة منافسة مثيرة وغير مسبوقة بين جميع شركات المجموعة فى الفترة من 15 إلى 24 رمضان الدورة، التي ستحظى برعاية شركة "المتحدة للرياضة" وقناة "أون سبورت"، تعد بالكثير من الإثارة والمتعة.



وتجمع الدورة الرمضانية فرق من مختلف الشركات التابعة لـ "المتحدة للخدمات الإعلامية"، لتتسابق في جو من التحدي والتعاون الرياضي.

البطولة تعتبر فرصة فريدة لإبراز المواهب الرياضية والتواصل بين العاملين في هذه الشركات خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى تعزيز روح الفريق الواحد والتعاون.



تتميز الدورة الرمضانية هذا العام بمشاركة فرق متنوعة، وهي تمثل مجموعة من أكبر وأهم الشركات في مجال الإعلام، ويتم تنظيمها فى إطار اهتمام الشركة بالرياضة وتشجيع الأنشطة البدنية بين موظفيها، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين الفرق المختلفة في المجموعة، وستكون حدثًا رياضيًا ثقافيًا يجمع بين العمل والمرح في أجواء شهر رمضان المبارك.