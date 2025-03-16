شكرا لقرائتكم خبر عن "هاتريك" بلحاج يقود سيراميكا للفوز على الجونة بثلاثية فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز سيراميكا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد هيئة قناة السويس ليتأهل الفريق للدور قبل النهائي ليواجه الزمالك ، أحرز المغربى أحمد بلحاج الثلاثة أهداف " هاتريك " بدأ التهديف بهدفين في الشوط الأول في الدقيقتين 29 و 33 التي شهدت سيطرة تامة من لاعبى سيراميكا .
وفى الشوط الثانى استطاع أحمد حامد شوشة تقليص الفارق بإحراز الهدف الوحيد للجونة ، ثم أضاف أحمد بلحاج الهدف الثالث لسيراميكا في الدقيقة 59 .
وجاء تشكيل سيراميكا على النحو التالى :-
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - حسين السيد.
خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج.
خط الهجوم: فخري لاكاي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - سعد سمير - عبد الرحمن بودي - محمد رضا - عمرو قلاوة - محمد صادق - إبراهيم محمد - مازن ياسر - مروان عثمان.
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