شكرا لقرائتكم خبر عن "هاتريك" بلحاج يقود سيراميكا للفوز على الجونة بثلاثية فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز سيراميكا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد هيئة قناة السويس ليتأهل الفريق للدور قبل النهائي ليواجه الزمالك ، أحرز المغربى أحمد بلحاج الثلاثة أهداف " هاتريك " بدأ التهديف بهدفين في الشوط الأول في الدقيقتين 29 و 33 التي شهدت سيطرة تامة من لاعبى سيراميكا .

وفى الشوط الثانى استطاع أحمد حامد شوشة تقليص الفارق بإحراز الهدف الوحيد للجونة ، ثم أضاف أحمد بلحاج الهدف الثالث لسيراميكا في الدقيقة 59 .

وجاء تشكيل سيراميكا على النحو التالى :-

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - حسين السيد.

خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - سعد سمير - عبد الرحمن بودي - محمد رضا - عمرو قلاوة - محمد صادق - إبراهيم محمد - مازن ياسر - مروان عثمان.