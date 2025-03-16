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"هاتريك" بلحاج يقود سيراميكا للفوز على الجونة بثلاثية فى كأس مصر

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"هاتريك" بلحاج يقود سيراميكا للفوز على الجونة بثلاثية فى كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - فاز سيراميكا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد هيئة قناة السويس ليتأهل الفريق للدور قبل النهائي ليواجه الزمالك  ، أحرز المغربى أحمد بلحاج الثلاثة أهداف " هاتريك " بدأ التهديف بهدفين في الشوط الأول في الدقيقتين 29 و 33 التي شهدت سيطرة تامة من لاعبى سيراميكا .

وفى الشوط الثانى استطاع أحمد حامد شوشة تقليص الفارق بإحراز الهدف الوحيد للجونة ، ثم أضاف أحمد بلحاج الهدف الثالث لسيراميكا في الدقيقة 59 .

وجاء تشكيل سيراميكا على النحو التالى :-

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - حسين السيد.

خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - احمد القندوسي -  أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - سعد سمير - عبد الرحمن بودي - محمد رضا - عمرو قلاوة - محمد صادق - إبراهيم محمد - مازن ياسر - مروان عثمان.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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