شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن عقوبات القمة: القوانين واللوائح لم تتغير وسبق أن تمت معاقبتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أيمن عبد العزيز المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته عقب تأهل الأبيض للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وفاز الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وقال أيمن عبد العزيز، في تصريحاته عقب اللقاء: "أشكر اللاعبين على مجهودهم في لقاء سموحة والتأهل للدور التالي لبطولة كأس مصر".

وأضاف: "مواجهات كأس مصر دائماً تكون مثيرة وقوية، والزمالك يمتلك الشخصية التي ساعدته في العودة وتعديل النتيجة في الشوط الثاني".

وتابع: "ناصر منسي شارك في التدريبات الجماعية الأخيرة للفريق، واقترب من العودة للمشاركة في المباريات، وعبد الله السعيد سيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته".

وعلق أيمن عبد العزيز على قرار خصم 3 نقاط من الأهلي بعد انسحابه من لقاء القمة قائلاً: "القوانين واللوائح واحدة ولم تتغير، وسبق أن تم تطبيق القوانين على الزمالك من قبل في موقف مشابه".

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أخطرت ناديى الزمالك والأهلى بقرارات مباراة القمة الأخيرة بالدورى المصرى، واعتماد فوز الأبيض 3-0 بسبب عدم حضور الأحمر للملعب، مع خصم 3 نقاط جديدة من الأحمر نهاية الموسم، وتحميل الأهلى الخسائر المالية الناتجة عن الانسحاب.

وأكدت الرابطة، فى الخطاب، أنها فى انتظار رد اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلى ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب الأحداث الأخيرة مع التزامها بقرارات اللجنة الأولمبية.