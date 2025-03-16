شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة عبد الله السعيد أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة عبد الله السعيد لاعب الوسط التي تعرض لها خلال مواجهة سموحة التي أقيمت أمس السبت في بطولة كأس مصر.

وقال رئيس الجهاز الطبي، في تصريحاته للمركز الإعلامي، إن عبد الله السعيد تعرّض لكدمة في الركبة ولا يحتاج لإجراء أشعة وحالته مطمئنة.

وتابع: "اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة".

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا.