شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب شباب اليد على ألمانيا 31 - 28 وديا للمرة الثانية استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب شباب كرة اليد مواليد 2004 على نظيره الألماني بنتيجة 31-28 وديا للمرة الثانية بالمركز الأوليمبى بالمعادي، في إطار خطة الاستعداد لخوض بطولة العالم المقرر إقامتها يونيو المقبل ببولندا.

ونجح منتخب شباب اليد في تحقيق الفوز في الودية الأولى أول أمس الخميس بنتيجة 32-22.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد لكلا الوديتين، كلا من: يوسف ناجي ويوسف وليد ومحمد أشرف وبلال مسعود ومحمد مؤمن صفا وعمر حمدي ومحمد عبد الغني وعمر عدلان ومحمد صلاح وزياد حشاد وحمزة توكل و فيراس مروان رجب ومحمد عماد شعبان وزياد عبد الرحيم.

ومحمد وائل عبد اللطيف وياسين محمد عبد المنعم ومهند خالد عبد الرحيم وعمر أيمن وأحمد تغيان ومعاذ عزب وأسامة محمد.