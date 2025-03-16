شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم المحلة بهدف ويتأهل لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق البنك الأهلي الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد غزل المحلة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقين إلى شوطين إضافيين لحسم المتأهل إلى نصف نهائي البطولة، والتي حسمها البنك الأهلي في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة وخطف بطاقة الصعود إلى نصف النهائي.

واحتسب الحكم محمد التابعي ركلة جزاء لصالج البنك الأهلي في الدقيقة 117 نتيجة عرقلة ياو أنور من حميدو فتاو، وتم مراجعة اللعبة من قبل غرفة الفار وأكد القرار، وتقدم أسامة فيصل لتسديدها وسجل هدف التقدم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ومنح فريقه بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وصعد البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بعد تخطي غزل المحلة.

وجاء تشكيل غزل المحلة في كأس مصر كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا

خط الوسط: محمد بن شرقي، موري توريه، رشاد العرفاوي

خط الهجوم: عماد ميهوب، عبده يحيى، بن حمودة

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، أحمد العربي، حمدي زكي، إبراهيم حسن، خالد الإخميمي، محمد أشرف، أحمد فوزي، حميدو فتاو، أحمد ياسين، عبد الرحمن صميدة.

فيما تشكيل البنك الأهلي كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد صبحى.

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، بوبكر كيتا

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد ربيع، سعيدو سيمبورى، محمد إبراهيم

خط الهجوم: ياو انور، أحمد ياسر ريان

وتواجد على دكة البدلاء كلا من عبد العزيز البلعوطى، أسامة فيصل، محمد عبد الغنى، جريندو، سيرجى اكا، محمد بسيونى، احمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، احمد مدبولى.