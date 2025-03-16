شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يهزم سبورتنج 3-1 ويؤجل حسم برونزية دورى سيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي وادي دجلة على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-1 في إطار ثاني مواجهات بلاي أوف تحديد برونزية دوري السيدات للموسم المحلي 2024-2025، ليؤجل الحسم إلى مباراة فاصلة.

فيما يخوض فريقا سيدات الكرة الطائرة بالأهلى والزمالك بعد قليل ثاني مواجهات بلاي أوف نهائي دوري السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 التي تقام علي مدار يومين على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.

واستطاع فريق سيدات طائرة الأهلي الفوز في أول مواجهات البلاي أوف بنتيجة 3-1.

تقام المواجهات فى تمام العاشرة والنصف مساء خلال اليومين، كما تم تحديد 17 مارس الحالي لإقامة مباراة فاصلة أن وجدت.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.