PRESENTATION LIVE يفوز على CBC فى دور الـ32 بدورة المتحدة الرمضانية

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق PRESENTAION LIVE الفوز على نظيره قناة CBC بركلات الترجيح 3/2 ضمن مباريات دور الـ32 لدورة المتحدة الرمضانية 2025 المقامة حاليا على ملاعب مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.

وجاء فى مقدمة الحضور فى افتتاح الدورة، حسام صالح الرئيس التنفيذى للعمليات، وإسلام عبد الحكيم يونايتد بروتكشين، وحازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر، وشادى محمد نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، ووائل عبد العزيز رئيس العلاقات العامة، وسراج السيسى الرئيس التنفيذى لقناة أون سبورت.

تشهد الدورة منافسة مثيرة وغير مسبوقة بين جميع شركات المجموعة فى الفترة من 15 إلى 24 رمضان الدورة، التي ستحظى برعاية شركة "المتحدة للرياضة" وقناة "أون سبورت"، تعد بالكثير من الإثارة والمتعة.

وتجمع الدورة الرمضانية فرق من مختلف الشركات التابعة لـ "المتحدة للخدمات الإعلامية"، لتتسابق في جو من التحدي والتعاون الرياضي.

البطولة تعتبر فرصة فريدة لإبراز المواهب الرياضية والتواصل بين العاملين في هذه الشركات خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى تعزيز روح الفريق الواحد والتعاون.

وتتميز الدورة الرمضانية هذا العام بمشاركة فرق متنوعة، وهي تمثل مجموعة من أكبر وأهم الشركات في مجال الإعلام، ويتم تنظيمها فى إطار اهتمام الشركة بالرياضة وتشجيع الأنشطة البدنية بين موظفيها، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين الفرق المختلفة في المجموعة، وستكون حدثًا رياضيًا ثقافيًا يجمع بين العمل والمرح في أجواء شهر رمضان المبارك.