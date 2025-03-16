شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخطف فوزا قاتلا على إنبى 2-1 ويتأهل لنصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق بيراميدز فوزا قاتلا على انبى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدور ربع النهائي لكأس مصر.

تقدم بيراميدز بهدف سجله مصطفى فتحى فى الدقيقة 15 من الشوط الأول، قبل أن يدرك انبى التعادل عن طريق أحمد العجوز فى الدقيقة 53، ونجح أوباما فى تسجيل هدف الفوز فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وينتظر بيراميدز الفائز من البنك الأهلى وغزل المحلة فى نصف النهائى.

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل يضم كلا من :



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان حمدي



ويتواجد على مقاعد البدلاء:



شريف إكرامي - طارق علاء - علي جبر - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - محمود دونجا - أحمد توفيق - دودو الجباس - يوسف أوباما

بينما جاء تشكيل إنبي كالتالي: "بودي سمير، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، علي محمود، مودي ناصر، أحمد العجوز، مصطفى دويدار، خالد أحمد حسن، رفيق كبو، أحمد أوفا، أحمد حواش".