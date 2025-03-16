شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو بعد الفوز على سموحة فى كأس مصر: لست سعيدًا لاستقبال هدفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك إن فريقه قدم مباراة قوية في الشوط الأول من الناحية الهجومية أمام سموحة في لقاء اليوم بكأس مصر، وخلق مساحات وفرصًا عديدة، وكان أفضل شوط للفريق.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" ليس من المنطقي أن تسنح 4 فرص للمنافس على مرمى الزمالك وسجل هدفين من كرات ثابتة، ولست سعيداً باستقبال فريقي لهدفين في لقاء اليوم".

وواصل :" الشوط الثاني كان مختلف ونجحنا في تسجيل 3 أهداف والمنافس لم ينجح في التسجيل، والزمالك يستحق الفوز في اللقاء".

وأضاف بيسيرو: "سنحت فرصتين لسموحة في الشوط الثاني وسنعمل على علاج الأخطاء وتحسين الفريق في الناحية الدفاعية، وأقدم التحية للاعبين على الفوز في لقاء اليوم".

وتابع المدير الفني: "عندما أبدأ بتشكيل محدد يكون لدي ثقة في جميع اللاعبين الذين يشاركون في المباراة، والبدلاء على مستوى جيد أيضاً".

وواصل بيسيرو :" الفريق يلعب بأكثر من طريقة، الحل الأول لدينا هو اللعب بطريقة 3-4- 3 وبعدها قمنا بتغيير الطريقة، والفريق لعب الشوط الأول بشكل جيد بطريقة 3-4-3 والمشكلة لدينا في الركلات الثابتة".

وأضاف المدير الفني قائلاً:" الزمالك لعب الشوط الأول بشكل جيد، ولم يعجبني فقط الكرات الثابتة التي استغلها المنافس للتسجيل، والمباراة كانت مفتوحة والزمالك كان أفضل و أكثر إيجابية".

واختتم بيسيرو: "حسام أشرف يحتاج للعمل بشكل أكثر في التدريبات، وشارك كبديل في مباراتي إنبي ومودرن سبورت، ولدينا سيف الجزيري وناصر منسي، بالإضافة إلى حسام أشرف، وهناك مهاجم يشارك والأخر يجلس على مقاعد البدلاء، وعلى اللاعب أن يستغل الفرصة عندما يشارك في المباريات".

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا.