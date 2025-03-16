شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، موعدًا مع سيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر، بعد الفوز على سموحة بنتيجة 4 - 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام سيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر يوم 28 من الشهر الجارى.

سجل سيف الجزيرى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 12 بمهارة فردية، وفى الدقيقة 25 سجل محمد مصطفى ميدو هدف التعادل لسموحة، وفى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل محمد سالم الهدف الثانى لسموحة، وفى الدقيقة 59 سجل بركات حجاج لاعب سموحة هدف للزمالك بالخطأ فى مرماه، وسجل محمود بنتايج الهدف الثالث للفارس الأبيض بقذيفة فى الدقيقة 61، وفى الدقيقة 95 سجل مصطفى شلبي الهدف الرابع للزمالك.