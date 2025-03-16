شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سموحة 4 - 2 ويتأهل لمواجهة سيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الزمالك الفوز على سموحة بنتيجة 4 - 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الفارس الأبيض لنصف نهائى البطولة ويواجه سيراميكا الذى تأهل على حساب الجونة.

سجل سيف الجزيرى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 12 بمهارة فردية، وفى الدقيقة 25 سجل محمد مصطفى ميدو هدف التعادل لسموحة، وفى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل محمد سالم الهدف الثانى لسموحة، وفى الدقيقة 59 سجل بركات حجاج لاعب سموحة هدف للزمالك بالخطأ فى مرماه، وسجل محمود بنتايج الهدف الثالث للفارس الأبيض بقذيفة فى الدقيقة 61، وفى الدقيقة 95 سجل مصطفى شلبي الهدف الرابع للزمالك.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق، خط الوسط : محمود بنتايج - عمر جابر – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم : سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد حسام وأحمد محمود ومحمد حمدي ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

جاء تشكيل سموحة كالتالي: حراسة المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: عبد الرحمن عامر – بركات حجاج – ميدو مصطفى – محمد سعيد مكرونة، خط الوسط: عمرو السيسي – محمد كناريا – دوكو دودو - أبو بكر ليادي، خط الهجوم: محمد سالم - صامويل أمادي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن تيمور و هشام حافظ وشريف رضا وأدهم أحمد وعلي عمرو ومصطفى البدري وأشرف مجدي وإسلام عطية ومحمود صابر.



احتفال لاعبى الزمالك بالهدف



احتفال لاعبى الزمالك



الزمالك وسموحة



الفريقان قبل بداية المباراة



جمهور الزمالك



زيزو



سموحة والزمالك كأس مصر (2)



سموحة والزمالك كأس مصر



فرحة سيف الجزيرى بالهدف



فريق الزمالك



فريق سموحة



مباراة سموحة والزمالك فى ربع نهائى كأس مصر



مباراة سموحة والزمالك ناصر منسى



مباراة سموحة والزمالك