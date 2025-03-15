شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين غزل المحلة والبنك الأهلى فى الشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة أمام البنك الأهلي بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد غزل المحلة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل غزل المحلة في كأس مصر كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا

خط الوسط: محمد بن شرقي، موري توريه، رشاد العرفاوي

خط الهجوم: عماد ميهوب، عبده يحيى، بن حمودة

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد العربي، حمدي زكي، إبراهيم حسن، خالد الإخميمي، محمد أشرف، أحمد فوزي، حميدو فتاو، أحمد ياسين، عبد الرحمن صميدة.

فيما تشكيل البنك الأهلي كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد صبحى.

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، بوبكر كيتا

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد ربيع، سعيدو سيمبورى، محمد إبراهيم

خط الهجوم: ياو انور، أحمد ياسر ريان

وتواجد على دكة البدلاء كل من: عبد العزيز البلعوطى، أسامة فيصل، محمد عبد الغنى، جريندو، سيرجى اكا، محمد بسيونى، أحمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، أحمد مدبولى.