شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة "المتحدة" الرمضانية لكرة القدم 2025 بـ4 مباريات قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت اليوم السبت، منافسات الدورة الرمضانية لكرة القدم 2025 التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتستمر حتى الإثنين 24 مارس، في مركز تدريب المنتخبات الوطنية (ملعب الهدف) بمدينة 6 أكتوبر.



تقام 4 مباريات في اليوم الأول تجمع بين مبتدا مع أون سبورت 1، قناة الناس مع ump ،CBC مع بريزنتيشن لايف، الخليج 365 مع Q NEWS.



تشهد الدورة منافسة مثيرة وغير مسبوقة بين جميع شركات المجموعة فى الفترة من 15 إلى 24 رمضان الدورة، التي ستحظى برعاية شركة "المتحدة للرياضة" وقناة "أون سبورت"، تعد بالكثير من الإثارة والمتعة.



وتجمع الدورة الرمضانية فرق من مختلف الشركات التابعة لـ "المتحدة للخدمات الإعلامية"، لتتسابق في جو من التحدي والتعاون الرياضي.

البطولة تعتبر فرصة فريدة لإبراز المواهب الرياضية والتواصل بين العاملين في هذه الشركات خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى تعزيز روح الفريق الواحد والتعاون.



تتميز الدورة الرمضانية هذا العام بمشاركة فرق متنوعة، وهي تمثل مجموعة من أكبر وأهم الشركات في مجال الإعلام، ويتم تنظيمها فى إطار اهتمام الشركة بالرياضة وتشجيع الأنشطة البدنية بين موظفيها، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين الفرق المختلفة في المجموعة، وستكون حدثًا رياضيًا ثقافيًا يجمع بين العمل والمرح في أجواء شهر رمضان المبارك.