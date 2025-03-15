شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الهانى سليمان يتألق ويحافظ على تعادل سموحة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وسموحة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، وعاد الفريق السكندرى بالمباراة لنقطة البداية بعد تسجيل التعادل لتصبح النتيجة 1 - 1.

سجل سيف الجزيرى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 12 بمهارة فردية، وفى الدقيقة 25 سجل محمد مصطفى ميدو هدف التعادل لسموحة.

وفى الدقيقة 27 كاد سيف الجزيرى يسجل الهدف الثانى من ضربة رأس، إلا أن الحارس الهانى سليمان تألق فى التصدى لها.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق، خط الوسط : محمود بنتايج - عمر جابر – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم : سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد وأحمد حسام وأحمد محمود ومحمد حمدي ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

جاء تشكيل سموحة كالتالي: حراسة المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: عبد الرحمن عامر – بركات حجاج – ميدو مصطفى – محمد سعيد مكرونة، خط الوسط: عمرو السيسي – محمد كناريا – دوكو دودو - أبو بكر ليادي، خط الهجوم: محمد سالم - صامويل أمادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن تيمور وهشام حافظ وشريف رضا وأدهم أحمد وعلي عمرو ومصطفى البدري وأشرف مجدي وإسلام عطية ومحمود صابر.