شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يسجل هدف تعادل سموحة مع الزمالك فى الدقيقة 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد مصطفى ميدو لاعب فريق سموحة، هدف التعادل لفريقه مع الزمالك فى الدقيقة 25 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، لتصبح النتيجة 1 - 1 بين الفريقين.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق، خط الوسط : محمود بنتايج - عمر جابر – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم : سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد حسام وأحمد محمود ومحمد حمدي ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

جاء تشكيل سموحة كالتالي: حراسة المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: عبد الرحمن عامر – بركات حجاج – ميدو مصطفى – محمد سعيد مكرونة، خط الوسط: عمرو السيسي – محمد كناريا – دوكو دودو - أبو بكر ليادي، خط الهجوم: محمد سالم - صامويل أمادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن تيمور و هشام حافظ وشريف رضا وأدهم أحمد وعلي عمرو ومصطفى البدري وأشرف مجدي وإسلام عطية ومحمود صابر.