شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم وصامويل أمادي يقودان هجوم سموحة في مواجهة الزمالك بالكأس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
جاء تشكيل سموحة كالتالي:
حراسة المرمى: الهاني سليمان.
خط الدفاع: عبد الرحمن عامر – بركات حجاج – ميدو مصطفى – محمد سعيد مكرونة.
خط الوسط: عمرو السيسي – محمد كناريا – دوكو دودو - أبو بكر ليادي .
خط الهجوم: محمد سالم - صامويل أمادي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن تيمور و هشام حافظ وشريف رضا وأدهم أحمد وعلي عمرو ومصطفى البدري وأشرف مجدي وإسلام عطية ومحمود صابر.
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