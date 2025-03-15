محمد سالم وصامويل أمادي يقودان هجوم سموحة في مواجهة الزمالك بالكأس

القاهرة - سامية سيد -

جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر – بركات حجاج – ميدو مصطفى – محمد سعيد مكرونة.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد كناريا – دوكو دودو - أبو بكر ليادي .

خط الهجوم: محمد سالم - صامويل أمادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن تيمور و هشام حافظ وشريف رضا وأدهم أحمد وعلي عمرو ومصطفى البدري وأشرف مجدي وإسلام عطية ومحمود صابر.