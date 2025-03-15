اخبار الرياضه

محمد سالم وصامويل أمادي يقودان هجوم سموحة في مواجهة الزمالك بالكأس

0 نشر
0 تبليغ

محمد سالم وصامويل أمادي يقودان هجوم سموحة في مواجهة الزمالك بالكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم وصامويل أمادي يقودان هجوم سموحة في مواجهة الزمالك بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

جاء تشكيل سموحة كالتالي:

 

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

 

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر – بركات حجاج – ميدو مصطفى – محمد سعيد مكرونة.

 

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد كناريا – دوكو دودو - أبو بكر ليادي .

 

خط الهجوم: محمد سالم - صامويل أمادي.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن تيمور و هشام حافظ وشريف رضا وأدهم أحمد وعلي عمرو ومصطفى البدري وأشرف مجدي وإسلام عطية ومحمود صابر.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements