شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد فتوح والدبيس.. كوكا يشارك فى مركز الظهير الأيسر فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، أحمد فتوح وكريم الدبيس من قائمة منتخب مصر لمباراتى إثيوبيا وسيراليون فى تصفيات كأس العالم، ليتم إعلان القائمة بدون "باك ليفت".

كما خرج محمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز من قائمة منتخب مصر بسبب الإصابة، ليشارك أحمد نبيل كوكا فى مركز الظهير الأيسر.

وانضم عبد العزيز البلعوطي، حارس مرمى فريق البنك الأهلى، إلى قائمة منتخب مصر لأول مرة فى عهد حسام حسن ، استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و 25 مارس الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وضم حسام حسن 4 حراس مرمى هم "محمد الشناوى ومحمد عواد ومصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطى".

وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفي محمد، وأسامة فيصل.