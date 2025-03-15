شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل استاد الدفاع الجوى لمواجهة إنبى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادًا لخوض مباراة إنبي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

ويحل إنبي ضيفًا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وتضم قائمة بيراميدز لمواجهة إنبى كلاً من..

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي