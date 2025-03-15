شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب.. ثريا محمد منحت لقب كليوباترا.. والشبه يجمعها برامى مالك والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

ثريا محمد من مواليد عام 1995، بدأت لعبة كرة السلة فى صفوف نادى الصيد، وانتقلت منه إلى الأهلى لتكمل مشوارها مع البطولات والألقاب.

درست علم الإدارة وتعمل فى أحد البنوك، بجانب مشاركتها فى المحافل الدولية والبطولات الرسمية.

ووصفها الاتحاد الدولى للعبة بـ"كليوباترا"، وتم اختيارها ضمن أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم عام 2019 من جانب الاتحاد الدولى للعبة.

يشبها الكثير من أصدقائها ومن الجماهير برامى مالك الحاصل على جائزة الأوسكار، حيث اعترفت فى أكثر من مناسبة أنها عندما شاهدت صور رامى وجدت أن الشبه كبير لدرجة كبيرة، حتى إن عددا كبيرا من الجمهور كان يظن أنها شقيقته.

العام الماضى تقدمت ثريا يطلب إلى النادى الأهلي للاعتذار هذا العام عن المشاركة في البطولات بسبب ظروف شخصية.