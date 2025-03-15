شكرا لقرائتكم خبر عن المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وسيمبا التنزاني فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني باستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء أبريل المقبل المقبل.

ويقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه "موديبو ساماكي" كمساعد حكم أول، والبوركينابي "سيدو تياما" كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البوركينابي "جان أوتارا" بمهام الحكم الرابع ، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ماريا ريفيت" من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية " كارين فومو".

جدير بالذكر أن "بوبو تراوري" سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه إنيمبا النيجيري والتى انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

ويقوم سيبيت ليبراتو من جنوب السودان بمهام مراقب المباراة ، ويتولى الأنجولي ايناسيو مانويل مهام مراقب الحكام ، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الموزمبيقي سليمان حبيبو بينما يتولى النيجيري اودتشي جوان مهام المنسق الأمني للمباراة ، فيما تتولى التونسية نورس الشرني مهام المنسق الإعلامي للمباراة.