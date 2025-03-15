شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مدرباً شاركوا فى الموسم الاستثنائي بالدوري و14 ضحية لتراجع النتائج والان مع تفاصيل الخبر

مازالت رحلة التغيير الفني تعصف بمدربي الدوري المصري في موسمه الاستثنائي، بعدما انضم طلعت يوسف ، المدير الفني للاتحاد السكندري، إلى قائمة الراحلين عن فرقهم، رغم تجديد الثقة فى جهازه الفني قبل أسبوع واحد من الآن.

بدأ التغيير الفني مع نادي إنبي، والذي قام بشكل مفاجئ بتوجيه الشكر لمدربه السابق سيد ياسين وتعيين محمد إسماعيل بدلا منه في الأسابيع الأولى من البطولة، ومن بعظه بدأت حركة التغيير لتطال 14 مدرباً، بينما تعد أندية مودرن سبورت والزمالك وغزل المحلة والاتحاد السكندري، الأكثر على صعيد تغيير المدربين، حيث أطاح كل فريق منهم بمدربين وتم تعيين مدرب ثالث لاستكمال المهمة.

وجاءت قائمة ضحايا الإيجبشيان ليج من المدربين كالتالي:

1- إنبي: سيد ياسين، محمد إسماعيل

2- مودرن سبورت: طلعت يوسف، فرانك دوما

3- غزل المحلة: أحمد عيد عبد الملك، شوقي غريب

4- الزمالك: جوزيه جوميز، كريستيان جروس

5- الإسماعيلي: حمد إبراهيم

6- المصري: علي ماهر

7- سيراميكا: أيمن الرمادي

8- الاتحاد السكندري: بابا فاسيليو، طلعت يوسف

9- زد: مجدي عبد العاطي

ومازالت 9 أندية وهي: الأهلي، بيراميدز، البنك الأهلي، حرس الحدود، فاركو، طلائع الجيش، بتروجت، سموحة، الجونة، تحتفظ بالأجهزة الفنية التي بدأت معها الموسم الجاري، لتوفير أقصى درجات الاستقرار الفني.

وأعاد الإسماعيلي تامر مصطفى إلى الدوري، وكذلك تعاقد الزمالك مع البرتغالي جوزية بيسيرو، والمصري مع التونسي أنيس بوجلبان، وإنبي مع حمزة الجمل، ومودرن سبورت مع عبد الحق بن شيخة.