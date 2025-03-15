شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة قبل لقاء الليلة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريقا الزمالك وسموحة فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة الكروية بينهما لرغبة كل طرف في الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي.

للمرة الخامسة خلال آخر 14 عامًا، يصطدم الزمالك وسموحة وجهًا وجه في المراحل الإقصائية من كأس مصر، وخلال 4 مواجهات سابقة كان التفوق باكتساح للفارس الأبيض.

العلامة الكاملة من نصيب الزمالك في 4 انتصارات دون رد، في مواجهات جمعت الفريقين بالنهائي مرتين، نصف النهائي واحدة ومثلها فى دور الـ16، وللمرة الأولى يلتقيان في ربع النهائي.

مباريات الزمالك وسموحة في كأس مصر، ليست سهلة على الإطلاق، فهي دومًا ما تشهد إثارة وندية رغم تفوق الفارس الأبيض باكتساح، لكنه يقتنص الانتصارات بعد عناء وصراع خلال أحداث تلك المواجهات.

يكشف تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة أننا أمام مباراة مثيرة، فرغم أن الفارس الأبيض يتفوق على الفريق السكندرى فى تاريخ مواجهات الناديين، إلا أن انتصاراته جاءت بصعوبة شديدة، حيث التقى الزمالك مع سموحة في نهائي كأس مصر نسخة 2013 – 2014 ونجح فى الفوز بصعوبة بهدف سجله قائد الفريق حازم إمام فى الدقيقة 89، ولعب الفريق السكندرى بعشرة لاعبين بداية من الدقيقة 70 بعد طرد متوسط ميدانه الدفاعى وقتها طارق حامد.

وفى نصف نهائي نسخة 2014 – 2015 انتزع الزمالك بطاقة العبور للنهائى بعد تغلبه بفارق ركلات الترجيح (4 – 3) بعد تعادلهما سلبياً.

تكرر السيناريو فى نهائي نسخة 2017 – 2018 وفاز الزمالك بفارق ركلات الترجيح أيضاً (5 – 4) بعدما تعادلا بهدف لمثله فى الوقتين الأصلي والإضافي، تقدم حسام حسن لسموحة فى الدقيقة 5 وتعادل الكونغولي كابونجو كاسونجو للزمالك فى الدقيقة 86 ولعب سموحة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بعد طرد مهاجمه حسام حسن من الحكم محمد فاروق.

وحملت المواجهة الأخيرة بين الزمالك وسموحة، في دور الـ16 من كأس مصر 2020، مزيدًا من الإثارة، حيث تأخر الفارس الأبيض مرة أخرى (0-1)، ثم تعادل قبل نهاية اللقاء بدقائق، وخطف الانتصار بهدف قاتل في الأشواط الإضافية.

إجمالا التقى الزمالك مع سموحة فى 29 لقاءً قبل مواجهة الليلة، حقق الفارس الأبيض 19 فوزاً مقابل أربعة انتصارات لسموحة، وانتهت 6 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 39 هدفاً وتلقت شباكه 18.

انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد ببطولة الدوري في نوفمبر الماضى.

مباراة الزمالك وسموحة الخامسة بين الفريقين الليلة في كأس مصر، إلا أن تشهد على مواصلة اكتساح الفارس الأبيض، أو تهدي الموج الأزرق انتصارًا للمرة الأولى.