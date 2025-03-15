شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم مصرى بقيادة أمين عمر لمواجهة اتحاد العاصمة والرياضي القسنطيني بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم حكام مصريًا لإدارة مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري أمام مواطنه النادي الرياضي القسنطيني، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، والمقرر لها 9 إبريل المقبل بملعب 6 يوليو بالعاصمة الجزائر.

الطاقم المصرى مكون من أمين عمر حكمًا للساحة ومعه محمود أبو الرجال كمساعد أول وأحمد حسام طه كمساعد ثانٍ ومحمد معروف حكمًا رابعًا ومعهم محمود عاشور في غرفة الفار ويساعده محمود البنا.

يقام معسكر (الفوتورو) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 16 حتي 23 مارس الجاري تحت مسمى (الفوتورو).

ويعتبر جهاد جريشة عضو لجنة الحكام الرئيسية ، أحد أهم وأبرز الحكام في مصر وأفريقيا ويمتلك سجلا حافلا حيث شارك في كأس أمم أفريقيا أكثر من مرة وأدار العديد من المباريات في أدوار متقدمة بدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

كما شارك في كأس العالم 2018 في روسيا كما واصل مسيرته بعد الاعتزال في مجال التحليل حتى تم اختياره عضواً في لجنة الحكام الرئيسية أوائل يناير الماضي فيما تعد هيام بركة المصرية الوحيدة التي شاركت في ثلاث كورسات للفوتورو تحت اشراف فيفا