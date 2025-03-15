شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية فى صراع "الحصان الأسود" لبطولة الدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنافس بعض الأندية على حصد لقب الحصان الأسود هذا الموسم لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" عقب ظهورها بشكل قوى خلال المباريات وحصد أكبر عدد من النقاط.

وتمكن 4 أندية هذا الموسم من ضمان البقاء فى بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل، ولكن ليس هذا أيضا التواجد ضمن المجموعة المنافسة على حصد لقب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" هذا الموسم 2024 – 2025.

ويأتي في مقدمة تلك الأندية:

فاركو

يتواجد فريق فاركو في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل وتعرض للهزيمة فى مثلها.

بتروجيت

حصد فريق بتروجيت المركز السادس فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، محققا الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والخسارة فى 5 مباريات.

حرس الحدود

حصد فريق الحدود المركز التاسع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 22 نقطة، حيث حقق الفوز فى 6 مباريات والتعادل في 4 مباريات الهزيمة في 8 مباريات.

البنك الأهلى

يحاول فريق البنك الاهلى حصد مركز بالمربع الذهبى هذا الموسم عقب التواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتعرض للهزيمة في 5 مباريات.