شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يواصل الغياب عن منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر ، قائمة المنتخب لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و 25 مارس الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ، وواصل إمام عاشور الغياب عن القائمة.



وضم حسام حسن في خط الوسط كلا من مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وحمدي فتحي ونبيل دونجا ومحمود صابر.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، موعد السفر للمغرب لمواجهة إثيوبيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم، حيث تطير بعثة المنتخب مساء يوم 18 مارس الجاري.

يدخل منتخب مصر، معسكره يوم 16 شهر مارس استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومى 21 و25 مارس الجارى ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.