شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعبا فى قائمة منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وسيراليون بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة تضم 24 لاعبا استعدادا لمعسكر مارس، المقرر انطلاقه غدا 16 مارس، لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و 25 مارس الجاري فى الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير، عبد العزيز البلعوطي

محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، احمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي،

مصطفي محمد، وأسامة فيصل.