شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أحمد سامى أمام الزمالك قبل لقاء الليلة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريقا الزمالك وسموحة فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة الكروية بينهما لرغبة كل طرف في الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي.

ويواجه أحمد سامي المدير الفني لسموحة فريق الزمالك للمرة الـ14 في مسيرته، ورغم المباريات المثيرة والأفضلية التكتيكية في بعض اللقاءات، إلا أن النتائج أمام الفارس الأبيض ليست الأفضل، بعدما خسر في 10 مباريات، وتعادل في واحدة وفاز في مباراتين، سجل الزمالك خلالها 23 هدفا، وكان لأولاد سامي 11 هدفا.

ويقدم سامي دائمًا مباريات رائعة أمام الزمالك ، كان أكثرها إثارة التعادل موسم 2020 في مباراة ماراثونية تقدم فيها الزمالك مرتين قبل أن يخطف سموحة التعادل في الوقت القاتل، وكان الانتصار الوحيد لسموحة أيضًا في 2022 بثنائية نظيفة سجلها أوجولا وعبدالكبير الوادي.

واعتاد الزمالك التفوق على كتيبة سامي بفارق الهدفين لكن بصعوبة بالغة، فإما تأتي الأهداف ويحسم اللقاء باكرًا من الشوط الأول أو أن الزمالك يظل يبحث عن الفوز حتى يقتنصه في اللحظات الأخيرة، حتى أتت مواجهة الدوري بين الفريقين ليفوز الزمالك بنتيجة 5-1.

تعد نتيجة الدور الأول هي الهزيمة الأبرز في تاريخ أحمد سامي أمام الزمالك بفارق أربعة أهداف وبعدما استقبل خمسة أهداف ثلاث في الشوط الأول مع ركلة جزاء مهدرة، قبل أن يظن سامي أنه قادر على العودة في الشوط الثاني بهدف تقليص الفارق من فادي فريد، لكن عاد الزمالك وسجل هدفين ليؤكد أفضليته التاريخية أمام مدرب كبير مثل أحمد سامي.

ويريد سامي تحسين هذا السجل بتحقيق نتيجة إيجابية مساء اليوم بعدما حقق الفوز على الزمالك فى 5 مايو 2024 بهدف دون رد قبل أن يخسر مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بهدفين دون رد.