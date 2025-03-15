شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أحمد سامى أمام الزمالك قبل لقاء الليلة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب لبنى عبد الله - حسام الحاجالسبت، 15 مارس 2025 06:30 م
ويقدم سامي دائمًا مباريات رائعة أمام الزمالك ، كان أكثرها إثارة التعادل موسم 2020 في مباراة ماراثونية تقدم فيها الزمالك مرتين قبل أن يخطف سموحة التعادل في الوقت القاتل، وكان الانتصار الوحيد لسموحة أيضًا في 2022 بثنائية نظيفة سجلها أوجولا وعبدالكبير الوادي.
واعتاد الزمالك التفوق على كتيبة سامي بفارق الهدفين لكن بصعوبة بالغة، فإما تأتي الأهداف ويحسم اللقاء باكرًا من الشوط الأول أو أن الزمالك يظل يبحث عن الفوز حتى يقتنصه في اللحظات الأخيرة، حتى أتت مواجهة الدوري بين الفريقين ليفوز الزمالك بنتيجة 5-1.
تعد نتيجة الدور الأول هي الهزيمة الأبرز في تاريخ أحمد سامي أمام الزمالك بفارق أربعة أهداف وبعدما استقبل خمسة أهداف ثلاث في الشوط الأول مع ركلة جزاء مهدرة، قبل أن يظن سامي أنه قادر على العودة في الشوط الثاني بهدف تقليص الفارق من فادي فريد، لكن عاد الزمالك وسجل هدفين ليؤكد أفضليته التاريخية أمام مدرب كبير مثل أحمد سامي.
ويريد سامي تحسين هذا السجل بتحقيق نتيجة إيجابية مساء اليوم بعدما حقق الفوز على الزمالك فى 5 مايو 2024 بهدف دون رد قبل أن يخسر مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بهدفين دون رد.
يدخل سموحة المباراة باحثاً عن تحقيق المفاجأة أمام الزمالك حيث يؤمن لاعبو الفريق السكندرى وجهازهم الفني بأن مثل هذه المباريات خارج التوقعات ولا تعتمد على الحسابات وتحتمل كل النتائج،خاصة أن الخاسر فيها سيودع البطولة.
وطالب أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة لاعبيه بضرورة الحذر الدفاعي أمام الزمالك وإغلاق المساحات ومناطق الخطورة أمامهم واستغلال الهجمات المرتدة لمباغتة الفريق الأبيض بهدف مبكر يربك حسابات بيسيرو المدير الفني للفريق الأبيض.
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