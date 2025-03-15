شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم.. طارق مصطفى يكشف موقفا طريفا مع فاروق جعفر أثناء الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة في أذهانهم حتى بعد الاعتزال.

طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، يحكى موقفا طريفا أثناء تواجده مع بعثة منتخب مصر فى الطائرة متوجهين إلى السنغال، وأكد طارق مصطفى أن البعثة خرجت بالطائرة من مصر فى الساعة السادسة مساء، فى شهر رمضان، وحان وقت أذان المغرب بتوقيت مصر، وتمسك فاروق جعفر، مدير الكرة فى المنتخب فى ذلك الوقت، بالإفطار، غير أن بعض اللاعبين رفضوا الأمر وتمسكوا بالإفطار عقب غياب الشمس.

وأضاف طارق مصطفى، أن هناك مجموعة من اللاعبين قرروا الإفطار مع فاروق جعفر، والبعض الآخر قرر الانتظار.

ويقول مصطفى إنه كان يفضل اللعب وهو صائم، لافتا إلى أن هناك نوعين من اللاعبين: الأول يريد أن يأكل كثيرًا وأنواعا بعينها من الأكل ومنها المكرونة والفراخ، وآخرون يفضلون أن تكون المعدة خفيفة.