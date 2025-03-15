شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أندية فى مهمة تصحيح المسار خلال توقف الدوري.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فترة التوقف الدولي الحالية بسبب دخول منتخب مصر معسكره 16 شهر مارس استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما 21 و25 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ، تسعى العديد من الأندية لاستغلال هذه الفترة لإعادة ترتيب أوضاعها وتحسين نتائجها في بطولة الدوري ، وفي مقدمة هذه الأندية الإسماعيلي والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري وغزل المحلة وإنبي.

الإسماعيلي

يواجه الفريق تحديات كبيرة هذا الموسم، ويسعى لتحسين نتائجه للهروب من المراكز المتأخرة في جدول الترتيب مع مدربه الجديد تامر مصطفي والذي نجح فى تحقيق الفوز الأول له مع الفريق فى أول مهمة رسمية أمام طلائع الجيش قبل التوقف، ليعود الدراويش إلى الانتصارات بعد غياب عن الفوز ل8 مباريات .

المصري البورسعيدي

يطمح الفريق لمواصلة تقديم العروض القوية تحت قيادة مدربه الحالي التونسي أنيس بو جلبان لتعزيز موقعه فى المراكز المتقدمة، ويستغل فترة توقف الدوري للمعرفة أكثر عن الفريق وتصحيح الأوضاع بعد سلسة النتائج السلبية مع علي ماهر المدير الفني السابق للفريق، خاصة أن الفريق البورسعيدي مقبل على مباراة مهمة في الكونفدرالية أمام سيمبا التنزاني.

الاتحاد السكندري

بعد رحيل المدرب طلعت يوسف وتعيين مجدي عبد العاطي مديرا فنيا للفريق، يسعي زعيم الثغر لتعزيز موقفه والعودة إلى الانتصارات مرة أخرى للابتعاد عن منطقة الهبوط في جدول الدوري.

غزل المحلة

يسعى الفريق لتصحيح مساره وتحقيق نتائج إيجابية تبعده عن مناطق الخطر في جدول الترتيب علي يد المدرب بابا فاسيليو، خاصة أن الفريق يسير بنتائج مذبذبة ويسعي المدير الفني في فترة التوقف في تصحيح الأوضاع.

إنبي

يسعى الفريق البترولي للهروب من منطقة الخطر في جدول الدوري ، ويعمل الفريق على تحسين نتائجه والابتعاد عن مراكز الهبوط، مع التركيز على تصحيح المسار خلال فترة توقف الدوري علي يد الجهاز الفني الجديد بقيادة حمزة الجمل .

تأمل هذه الأندية في استغلال فترة التوقف لإجراء التعديلات اللازمة وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة.