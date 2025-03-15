شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن رفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النادى الأهلى بيانا جديدا بعد إعلان قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة الأخيرة، وجاء نصه كالتالى: "ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في جلسته المفتوحة اليوم القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة، بخصوص مباراة القمة التي كان محددًا لها الثلاثاء الماضي، وقرر المجلس ما يلي:

• رفض القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ لأنها تتحمل ومعها الاتحاد المصري لكرة القدم ما آلت إليه الأمور.



• التمسك بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي للجنة الأولمبية المصرية، والتي تؤكد على أن الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة طبقًا للمستندات المقدمة.



• احترام ما يصدر من قرارات عن اللجنة المشكلة لبحث شكوى النادي.