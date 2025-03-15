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الأهلى يعلن رفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة فى بيان رسمى

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الأهلى يعلن رفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة فى بيان رسمى

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القاهرة - سامية سيد - أصدر النادى الأهلى بيانا جديدا بعد إعلان قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة الأخيرة، وجاء نصه كالتالى: "ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في جلسته المفتوحة اليوم القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة، بخصوص مباراة القمة التي كان محددًا لها الثلاثاء الماضي، وقرر المجلس ما يلي:

• رفض القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ لأنها تتحمل ومعها الاتحاد المصري لكرة القدم ما آلت إليه الأمور.


• التمسك بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي للجنة الأولمبية المصرية، والتي تؤكد على أن الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة طبقًا للمستندات المقدمة.


• احترام ما يصدر من قرارات عن اللجنة المشكلة لبحث شكوى النادي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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