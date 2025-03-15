شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على سموحة فى القيمة التسويقية قبل مواجهة الكأس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب لبنى عبد الله - حسام الحاجالسبت، 15 مارس 2025 05:30 م
تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.65 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لسموحة 5.43 مليون يورو.
على الجانب الآخر، يدخل سموحة المباراة باحثاً عن تحقيق المفاجأة أمام الزمالك حيث يؤمن لاعبو الفريق السكندرى وجهازهم الفني بأن مثل هذه المباريات خارج التوقعات ولا تعتمد على الحسابات وتحتمل كل النتائج،خاصة أن الخاسر فيها سيودع البطولة.
وطالب أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة لاعبيه بضرورة الحذر الدفاعي أمام الزمالك وإغلاق المساحات ومناطق الخطورة أمامهم واستغلال الهجمات المرتدة لمباغتة الفريق الأبيض بهدف مبكر يربك حسابات بيسيرو المدير الفنى للفريق الأبيض.
وتشهد البطولة غياب الأهلي بسبب اعتذاره عن المشاركة فى النسخة الماضية، حيث تنص اللوائح على استبعاده من البطولة.
يذكر أن بيراميدز، توج ببطولة كأس مصر النسخة الماضية، لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على زد في المباراة النهائية.
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