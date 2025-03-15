شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على سموحة فى القيمة التسويقية قبل مواجهة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريقا الزمالك وسموحة فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر، فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة الكروية بينهما لرغبة كل طرف في الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.65 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لسموحة 5.43 مليون يورو. ويدخل الزمالك المباراة منتشياً بتعزز آماله في المنافسة على لقب الدوري، عقب الفوز الاعتباري الذى حققه أمام الأهلى فى لقاء القمة الثلاثاء الماضي، بعد انسحاب المارد الأحمر اعتراضاً على إقامة المباراة بطاقم تحكيم مصري. على الجانب الآخر، يدخل سموحة المباراة باحثاً عن تحقيق المفاجأة أمام الزمالك حيث يؤمن لاعبو الفريق السكندرى وجهازهم الفني بأن مثل هذه المباريات خارج التوقعات ولا تعتمد على الحسابات وتحتمل كل النتائج،خاصة أن الخاسر فيها سيودع البطولة. وطالب أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة لاعبيه بضرورة الحذر الدفاعي أمام الزمالك وإغلاق المساحات ومناطق الخطورة أمامهم واستغلال الهجمات المرتدة لمباغتة الفريق الأبيض بهدف مبكر يربك حسابات بيسيرو المدير الفنى للفريق الأبيض.

وتشهد البطولة غياب الأهلي بسبب اعتذاره عن المشاركة فى النسخة الماضية، حيث تنص اللوائح على استبعاده من البطولة.

يذكر أن بيراميدز، توج ببطولة كأس مصر النسخة الماضية، لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على زد في المباراة النهائية.