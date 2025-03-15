شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. نعمة سعيد بطلة رفع الأثقال تقدم طريقة عمل المكرونة بالتونة والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرصون خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

نعمة سعيد بطلة رفع الأثقال تقدم طريقة عمل المكرونة بالتونة في الوصفة التالية:

المقادير

علبة تونة

نصف كيلو من المكرونة

ملعقة زيت الزيتون

بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

عصير طماطم

ملعقة كبيرة من الليمون

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر

طريقة التحضير

وضع زيت الزيتون في مقلاة وتسخن قليلاً على النار

يضاف البصل والثوم مع التقليب حتى يتغير لونهما

اضافة عصير الطماطم وعصير الليمون والبقدونس، وتقلب المكونات ونضع الفلفل الأحمر

نترك المكونات قليلا ويضاف إليها المكرونة بعد سلقها ثم التونة

تقلب المكونات وتترك على النار قليلاً ثم تغرف في طبق التقديم