شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تخطر الزمالك باعتماد فوزه 3-0 بالقمة وخصم 3 نقاط جديدة من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت رابطة الأندية المصرية المحترفة ناديى الزمالك والأهلى بقرارات مباراة القمة الأخيرة بالدورى المصرى، واعتماد فوز الأبيض 3-0 بسبب عدم حضور الأحمر للملعب، مع خصم 3 نقاط جديدة من الأحمر نهاية الموسم، وتحميل الأهلى الخسائر المالية الناتجة عن الانسحاب.

وأكدت الرابطة، فى الخطاب، أنها فى انتظار رد اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلى ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب الأحداث الأخيرة مع التزامها بقرارات اللجنة الأولمبية.



خطاب الرابطة للزمالك والاهلى

وقرر مجلس الأهلي في اجتماعه اليوم، السبت، التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية إحالة الشكوى المقدمة من الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، بشأن واقعة مبارة القمة بالدوري المصري، إلى اللجنة المختصة ، وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها ستسعى للرد على الشكوى الواردة من جانب الأهلي قبل بدايه الجولة التالية من مسابقة الدوري المصري.

ورفض الأهلي الذهاب لاستاد القاهرة لمواجهة الزمالك في القمة رقم 130 التي كان مُقررلهاً التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز والتي لم يحضرها الأهلي، فأطلق محمود بسيوني حكم اللقاء صافرته مُعلناً نهاية اللقاء بعد مرور 20 دقيقة.