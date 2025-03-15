شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر وفيصل ومنسى.. 3 لاعبين يُعيدون التألق للمهاجم المحلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت الثلاثى الهجومى ناصر منسى مهاجم فريق الزمالك، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى، وعمرو ناصر مهاجم فاركو، أنظار متابعى الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

ويأتى تألق الثلاثى عقب منافستهم بجدول ترتيب هدافي الدورى الممتاز هذا الموسم وإحرازهم أهدافا حاسمة لفرقهم ما ساهم فى حصد الثلاث نقاط.

تألق ناصر منسى مهاجم فريق الزمالك هذا الموسم حيث شارك فى 23 مباراة مع الفريق الأبيض هذا الموسم بجميع البطولات المحلية والأفريقية وسجل 8 أهداف.

ويتصدر أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 أهداف، بالتقاسم مع إمام عاشور لاعب فريق الأهلى.

وظهر عمرو ناصر مهاجم فريق فاركو بشكل قوى هذا الموسم حيث شارك فى 20 مباراة وتمكن من تسجيل 7 أهداف.