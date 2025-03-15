شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن نتائج الجولة الأولى وخسارة الأهلى اعتبارياً أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة الأندية المحترفة نتائج الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدورى المصري والتي تضمنت خسارة الأهلى أمام الزمالك 3-0 اعتبارياً بسبب انسحابه من المباراة.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدور الثاني، طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت عقوبة مباراة الزمالك والأهلى على النحو التالي:

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.



رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.