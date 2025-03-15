شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى بعد إعلان رابطة الأندية خسارة الأهلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة الأندية المحترفة جدول ترتيب الدورى المصري بعد خسارة الأهلى أمام الزمالك 3-0 اعتبارياً بسبب انسحابه من لقاء القمة الثلاثاء الماضي.

وجاء ترتيب الدورى كالتالي..



جدول ترتيب الدورى

وجاءت عقوبات مباراة الزمالك والأهلى كالتالي..

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.