شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت 2 تنقل مباراة مصر وألمانيا فى كرة اليد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للشباب لكرة اليد، اليوم، ثاني مبارياته الودية أمام نظيره الألماني، ضمن استعداداته للمشاركة فى بطولة العالم تحت 21 عامًا، المقررة إقامتها فى بولندا خلال الفترة من 18 إلى 29 يونيو المقبل.

وتُقام المباراة فى الساعة التاسعة مساءً على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، حيث يسعى المنتخب المصري لمواصلة عروضه القوية بعد فوزه الكبير في المواجهة الودية الأولى بنتيجة 32-22.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة "أون سبورت 2"، حيث يأمل الجهاز الفني في تحقيق أقصى استفادة من هذه التجارب الودية قبل انطلاق البطولة العالمية.

ويخوض منتخب مصر للشباب منافسات بطولة العالم المقبلة ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا، البحرين، والسعودية، في إطار السعي نحو تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة على اللقب.

وتأتي تغطية المباراة في إطار جهود قنوات أون سبورت، تحت رعاية الشركة المتحدة للرياضة، لنقل جميع المباريات المحلية والقارية والدولية الخاصة بالمنتخبات والاتحادات المختلفة، بهدف تقديم محتوى رياضي مميز للمشاهدين في مصر والوطن العربي.