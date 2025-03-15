شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشاهد من مواجهات مصر وإثيوبيا.. بوابة أول لقب قاري وسداسية تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المنتظرة بين منتخب مصر ونظيره الإثيوبي الجمعة المقبل، فى مشوار التصفيات المؤهلة لكأٍ العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر اللقاء وهو أقرب الفرق للتأهل إلى كأس العالم، لكن الفوز يبقى مهمًا للحفاظ على الروح المعنوية، بينما يسعى منتخب إثيوبيا لتحقيق نتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجه، بعد خروجه من سباق التأهل.

وعلى مدار التاريخ، شهدت مواجهات المنتخبين لحظات لا تُنسى، بين انتصارات ساحقة للفراعنة، ومفاجآت صادمة، وأحداث غيّرت مسار الكرة المصرية.

الخليج 365 يستعرض 3 مشاهد بارزة من مواجهات مصر وإثيوبيا قبل اللقاء المرتقب:

1- إثيوبيا كانت بوابة تتويج مصر بأول لقب أفريقي

في عام 1957، استضاف السودان النسخة الأولى من كأس الأمم الأفريقية، وكانت المباراة النهائية بين مصر وإثيوبيا في ملعب الخرطوم.

قدم المنتخب المصري أداءً مذهلًا، وتمكن من الفوز برباعية نظيفة (4-0)، ليحصد أول لقب أفريقي في تاريخه.

تألق الراحل محمود الجوهري بتسجيل هاتريك، وأضاف رأفت عطية هدفًا رابعًا، ليحفر المنتخب المصري اسمه في سجلات التاريخ كأول بطل للقارة السمراء.سداسية

2- سداسية تاريخية في شباك إثيوبيا

في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1990، تعرض المنتخب المصري لهزيمة مفاجئة (1-0) أمام إثيوبيا في لقاء الذهاب، لكن الفراعنة انتفضوا في لقاء العودة بالقاهرة، وحققوا أكبر انتصار فى تاريخ مواجهات المنتخبين بفوز كاسح (6-1).

هذا اللقاء أكد تفوق مصر الكاسح على إثيوبيا عبر التاريخ، حيث ظل أكبر فوز مسجل بين المنتخبين حتى يومنا هذا.

2- الإطاحة بإيهاب جلال من قيادة الفراعنة

في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، حلّ المنتخب المصري ضيفًا على نظيره الإثيوبي في يونيو 2022 ولعبت المباراة في مالاوي.

وعلى عكس التوقعات، قدم منتخب مصر أسوأ أداء له في السنوات الأخيرة، ليتلقى خسارة مفاجئة (2-0) في لقاء وصفه البعض بـ"الكارثي".

هذه الهزيمة كانت القشة التي قصمت ظهر المدرب الراحل إيهاب جلال، حيث قرر الاتحاد المصري إقالته بعد 3 مباريات فقط من توليه المهمة، في واحدة من أسرع الإقالات في تاريخ المنتخب.



