شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. رابطة الأندية المحترفة تستعد لإعلان عقوبات مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم لإصدار عقوبات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري بعد قليل، حيث تقرر إعلان العقوبات خلال الدقائق القليلة المقبلة بعد الانتهاء من دراسة المواقف وانتهاء الجولة مساء أمس الأول، الخميس.

ويترقب الشارع الكروي المصري عقوبات رابطة الأندية المحترفة، وأهمها عقوبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان مُقررلهاً التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي، ورفض الأهلي الذهاب لاستاد القاهرة لخوض لمباراة، معترضاً على إسناد القمة لطاقم تحكيم مصري، فأطلق محمود بسيوني حكم اللقاء صافرته مُعلناً نهاية اللقاء بعد مرور 20 دقيقة.

وقرر مجلس الأهلي تحمل قيمة تذاكر جماهير الفريق في مباراة القمة، وتم تكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع شركة تذكرتي لتحديد طريقة إعادة قيمة هذه التذاكر لأصحابها بالشكل القانوني.