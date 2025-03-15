شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: الزمالك سيخسر حال رحيل زيزو وانتقال بن شرقي للأهلى طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد إبراهيم لاعب البنك الأهلى أن الزمالك سيخسر حال رحيل زيزو عن الفريق الأبيض، موضحاً أن انتقال المغربي أشرف بن شرقي وإمام عاشور للأهلي وعبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي للزمالك شيء عادي فى ظل عصر الاحتراف الذي غلبت فيه الماديات على الانتماء.

وأضاف إبراهيم، خلال حديثه مع أحمد المصري فى الحلقة الأولى من الموسم الثاني لبرنامج نجوم دوري نايل عبر إذاعة أون سبورت، "تجربتي مع الفارس الأبيض كانت مختلفة كثيرًا عن أي نادٍ آخر لعبت بقميصه، والجمهور كان كلمة السر فى نجاحي ونجاح هذه التجربة المهمة والجمهور عنصر أساسي لتحقيق البطولات لأي فريق في العالم، وعامل مهم في كرة القدم، وبالنسبة لي هو نمبر وان في اللعبة عبر تاريخها".

وأوضح محمد إبراهيم أن تجربته السابقة مع الزمالك كانت مختلفة كثيرًا عن أي نادٍ آخر لعبت بقميصه، مضيفاً، "الجمهور عنصر أساسي لتحقيق البطولات لأي فريق في العالم، وعامل مهم في كرة القدم، وبالنسبة لي هو نمبر وان في اللعبة عبر تاريخها".

وأضاف إبراهيم، "الفوارق بين اللاعبين في دوري نايل حاليًا أصبحت "قليلة للغاية"، والسبب يرجع لاعتماد كرة القدم حاليًا على القوة البدنية أكثر من المهارات".

وتابع، "ثقافة اللاعبين الذين بدأوا مسيرتهم داخل الأهلي والزمالك "مختلفة" كثيرًا عن الآخرين، حيث يبحثون دومًا عن الانتصارات وتحقيق البطولات، وعندما يحدث هزيمة أو تعادل تكون الأمور صعبة للغاية".

وأكمل، "تجربتي مع البنك الأهلي، في الفريق لا ينقصها شيء سوى التتويج بالبطولات لأنه فريق منتظم إداريًا وفنيًا، ولدينا لاعبون قادرون على صناعة الفارق دومًا وتجربة حسام حسن مع الفراعنة ناجحة بكل المقاييس، فالعميد قادر على تحقيق الإنجازات والتتويج بكأس أمم إفريقيا".

تابع :" حسام حسن هو من قام بتصعيدي للعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وهو أول مدير فني أشركني في المباريات، لذلك أنا أحبه كثيرًا وصعود منتخب مصر لكأس العالم ليس إنجازًا، لأن الطبيعي أن يتواجد بطل إفريقيا التاريخي في المونديال، مشددًا على أن الجيل الحالي من اللاعبين قوي جدًا، بسبب عدد المحترفين في أقوى الدوريات العالمية، وقادرون على حصد البطولات".

وواصل:" طارق مصطفى كان مدربي في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وهو مدرب كبير بمعنى الكلمة، ونتائجه مع أي فريق يتولى مهمة تدريبه هي من تتحدث عنه وعن قدراته الكبيرة وأحمد ياسر لاعب كبير جدًا وهداف من طراز نادر، هو إضافة لأي فريق يلعب له، وكل ما يقال عن تراجعه عن مستواه كلام غير صحيح، هو عائد من الإصابة ورغم ذلك تألق وأحرز أهدافًا ساعدت الفريق في مشواره".

كشف محمد إبراهيم:" عودتي من الاحتراف كان أسوأ قرار اتخذته في مسيرتي الكروية، كان لدي العديد من الطموحات والاختيارات لكن سوء تفكيري قتلها جميعًا وأتمنى العودة لتمثيل منتخب مصر في الوقت الحالي تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، لكنه يعرف أن كل شيء بيد الله وأن الأمر متوقف على رؤية الجهاز الفني".

وعن الراحل إيهاب جلال، شدد لاعب نادي الزمالك السابق، على أن المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر "صاحب فضل كبير" عليه، وهو السبب الأساسي في تألقه حتى الآن، حيث ساعده على العودة لمستواه المعهود عندما كان الثنائي في نادي مصر للمقاصة.

وتابع "إبراهيم"، محمد صلاح أحد عظماء الكرة المصرية عبر تاريخها، هو قيمة كبيرة للغاية، وأداؤه مع منتخب مصر لا يختلف عن مستواه في ليفربول، والأرقام أكبر دليل وأتمنى تتويج محمد صلاح بكأس أمم إفريقيا، والصعود للمونديال والتألق مع منتخب مصر، وهذا ما ينقصه حتى يكون قد حقق كل شيء مع كرة القدم المصرية وعمر مرموش أيضًا عنصر دعم كبير لصفوف منتخب مصر، وانتقاله للبريميرليج سيعطي ثقلًا كبيرًا للفراعنة، وتواجده رفقة صلاح يمنح مصر التفوق على أي منافس، وأتمنى من الثنائي نقل طموحاتهما للاعبي المنتخب".