شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تحيل شكوى الأهلى ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، إحالة الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، بشأن واقعة مبارة القمة بالدوري المصري، إلى اللجنة المختصة.

وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها ستسعى للرد على الشكوى الواردة من جانب النادي الأهلي قبل بدايه الجولة التالية من مسابقة الدوري المصري.



بيان اللجنة الأولمبية

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم، السبت، التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف.. الاجتماع لا يزال مستمرًا.

ويتابع مجلس الأهلي تطورات أزمة مباراة القمة الأخيرة، حيث يحرص المجلس على عقد جلسات مُستمرة لمتابعة تطورات الأزمة وسُبل الخروج منها، بعدما سبق وأعلن المجلس ظهر الثلاثاء الماضي أنه فى حالة انعقاد مُستمر لبحث تداعيات الأزمة.