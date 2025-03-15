شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وسموحة فى ربع نهائي كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مواجهة مصيرية تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عندما يلتقي بنظيره سموحة، في التاسعة والنصف مساءً خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر.

س: كيف تأهل الزمالك لربع نهائي كأس مصر؟ ج:تأهل الزمالك إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت في دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف. س: من هو حكم مباراة الزمالك وسموحة؟ ج:عينت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم تحكيمي لقيادة مباراة الزمالك وسموحة مكون من: أحمد الغندور حكم ساحة، أسامة عبد اللطيف حكم مساعد أول، مصطفى عطية حكم مساعد ثاني، جلال أحمد حكم رابع، وائل فرحان حكم فار، محمد عبد العزيز حكم فار مساعد، محمد عبد القادر مراقب المباراة، وعبد الحميد ورضوان مقيم الحكام. س: ما التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة؟ ج: استقر بيسيرو على تشكيل الزمالك أمام سموحة، حيث من المتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حسام عبد المجيد – صلاح مصدق – محمود بنتايج – عمر جابر – محمود الونش، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، وفى الهجوم : سيف الجزيري – وأحمد مصطفى "زيزو". س: كيف تأهل سموحة لربع نهائي كأس مصر؟ ج:تأهل فريق سموحة إلى ربع نهائي كأس مصر عقب الفوز على زد بهدف نظيف. س: وما التشكيل المتوقع لسموحة؟ ج:ومن المتوقع أن يدخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: الهاني سليمان،خط الدفاع: هشام حافظ وبركات حجاج، وميدو مصطفى وأبو بكر ليادي،خط الوسط: محمد كناريا وعمرو السيسي، ومحمد مكرونة وصامويل أمادي، وعبد الكبير الوادي، وفى الهجوم: مصطفى البدري.