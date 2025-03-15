شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أندية فى الدوري ترفع شعار "لا للتغيير ".. و4 فرق تلجأ لـ3 مدربين والان مع تفاصيل الخبر

رغم رياح التغيير الفني التي عصفت بحوالي 14 مدرباً بالدوري المصري منذ انطلاق الموسم الجاري، مازالت هناك تسعة أندية ترفض فكرة التغيير، وتتمسك بمنح الفرصة الكاملة لمدربيها خلال المسابقة المحلية، وعدم المحاسبة بالقطعة.

وجاءت تلك الأندية التسعة كالتالي:

1ـ الأهلي: مارسيل كولر

2ـ بيراميدز: كرونسلاف يورتشيتش

3ـ حرس الحدود: محمد يوسف

4ـ طلائع الجيش: عبد الحميد بسيوني

5ـ بتروجت: سيد عيد

6ـ البنك الأهلي: طارق مصطفى

7ـ الجونة: علاء عبد العال

8ـ فاركو: أحمد خطاب

9ـ سموحة: أحمد سامي

وبدأ التغيير الفني مع نادي إنبي، والذي قام بشكل مفاجئ بتوجيه الشكر لمدربه السابق سيد ياسين وتعيين محمد إسماعيل بدلا منه في الأسابيع الأولى من البطولة، ومن بعده بدأت حركة التغيير لتطال 14 مدرباً، بينما تعد أندية مودرن سبورت والزمالك وغزل المحلة والاتحاد السكندري الأكثر على صعيد تغيير المدربين، حيث أطاح كل منها بمدربين وتم تعيين مدرب ثالث لاستكمال المهمة.

وأعاد الإسماعيلي تامر مصطفى إلى الدوري، وكذلك تعاقد الزمالك مع البرتغالي جوزية بيسيرو، والمصري مع التونسي أنيس بوجلبان، وإنبي مع حمزة الجمل، ومودرن سبورت مع عبد الحق بن شيخة.