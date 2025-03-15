شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي تتأهل لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي إلى المباراة النهائية ببطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش، والتى تستمر حتى السادس عشر من نفس الشهر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت أمينة عرفي فى نصف النهائي على البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-9, 11-3 بينما خسرت روان العربي أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-9, 11-7, 11-6.

وكان الثلاثي المصري، أمينة عرفي، روان العربي، وكريم عبد الجواد، تأهلوا إلى هذا الدور عقب الفوز في ربع النهائي حيث جاءت نتائجهم كالتالي:

فوز أمينة عرفي على اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-4, 9-11, 11-3.

فوز كريم عبد الجواد على محمد زكريا بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-9, 10-12, 11-8.

فوز روان العربي على سيفا سينجاري سوبرامنيام بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-6, 7-11, 6-11, 11-5.

وشهد جدول منافسات بطولة أستراليا للإسكواش مشاركة 10 لاعبين من مصر، بواقع 4 في منافسات الرجال وهم: يحيى النوساني، محمد زكريا، يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، و6 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نور هيكل، هنا معتز، سلمى هاني، روان العربي، أمينة عرفي، وفيروز أبو الخي